ماء وعطر ودهن.. شاهد بدء "موسم قطاف الورد الطائفي"

معامل قرب المزارع أقيمت للإنتاج والتسويق محليًّا وخارجيًّا

تصوير (ماجد عسيري): بدأ خلال هذه الأيام مزارعو الورود بمحافظة الطائف، موسم القطاف؛ وهو التوقيت السنوي المتكرر في كل عام لإنتاج ماء وعطر الورد الطائفي وتسويقه في مختلف أنحاء المملكة والخارج.

ورصدت عدسة "سبق" احتضان إحدى المزارع بمركز الهدا التابع لمحافظة الطائف بدء المزارعين في موسم القطاف لقطف الورد الطائفي أشهر أنواع الورد وأجوده، وأقيم بمقربة منه معامل لإنتاج ماء وعطر ودهن الورد الطائفي وتسويقه على النطاق المحلي والخارجي؛ حيث تسويقه على هيئته بالأسواق المحلية، أو باستخراج الماء والعطور من محصول الورود بمعامل مخصصة لذلك.

ويوجد بالطائف وضواحيها عدد كبير لمزارع الورد الطائفيّ، تنتج أكثر من 200 مليون وردة في اليوم؛ حيث تنتج كل شجرة معدل 250 وردة يوميًّا طوال موسم الحصاد الذي يستمر قرابة 45 يومًا، وتكثر زراعة الورد الطائفي بقمم جبال الشفا، والهدا وبلاد طويرق، ووادي محرم، وبلاد الطلحات وادي البني ووادي الأعمق والمخاضة.