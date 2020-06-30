الكويت.. إعادة استئناف رحلات الطيران مطلع أغسطس

3 مراحل لاستعادة الطاقة التشغيلية الكاملة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، متضمنة عودة النشاط في أول أغسطس (آب) المقبل، لكن الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وشملت الخطة التي أعلنت في وقت متأخر مساء أمس، ثلاث مراحل تبدأ أولاها في أول اغسطس المقبل ومدتها ستة أشهر، ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميًا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميًا.

وتبدأ المرحلة الثانية في أول فبراير (شباط) 2021 ومدتها ستة أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميًا.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ في أول أغسطس 2021، ويجري فيها الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب إلى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميًا.

وبدأت الكويت، التي سجلت أكثر من 45520 إصابة بمرض كوفيد-19 و350 حالة وفاة، خطة من خمس مراحل في بداية يونيو (حزيران)، لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس تدريجيًا، ولا يزال حظر التجول الجزئي قائمًا.