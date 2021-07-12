"الصحة": تسجيل 1244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1523 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 يوليو 2021، تسجيل 1244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 502439 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1523 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 483937 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7992 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10510 والحالات الحرجة 1434 حالة.