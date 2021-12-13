أمير الباحة: ميزانية الخير المعلنة تأكيد لنجاح رؤية السعودية 2030

أكد أنها انعكاس لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي

أشاد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أعلن خلالها ميزانية الخير لعام 2022م وما جاء فيها من مضامين تؤكد الاستمرار في مسيرة التنمية لجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه لتحسين جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق.

وأشاد أمير منطقة الباحة باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالسعوديين والسعوديات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وقال الأمير حسام بن سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للمملكة: إن "ميزانية المملكة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين هي تأكيد لنجاح رؤية السعودية 2030م، وانعكاس واضح لمدى قوة ومتانة اقتصادنا السعودي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة لدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة".

وبيّن أن الجهود والدعم غير المحدود من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تعمل على تنفيذ مختلف المشاريع التنموية والخدمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ورسم الأهداف المستقبلية والمستمرة لدعم وتعزيز رفاهية أبناء وطننا، من خلال التوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات السعوديين الرئيسية، وتجاوز التحديات، وتعزيزها بالقرارات والمبادرات التنموية الفعالة، التي تساعد مملكتنا على التقدم وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.