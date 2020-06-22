"الذيابي" إلى رتبة عقيد في مرور الطائف

قلد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي سليم العطوي، العقيد أحمد حجاج الذيابي مدير مرور الحوية، رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية الذيابي من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد؛ وذلك بحضور مساعد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد تركي الحميدي.

وقد هنّأ اللواء العطوي العقيد الذيابي بهذه المناسبة؛ متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.