إمارة الباحة على "سناب شات" لنقل أهم الأحداث للمواطنين ووسائل الإعلام

يعرض كل ما من شأنه إظهار المنطقة بالمظهر الذي يليق بها سياحيًّا وتنمويًّا

بدأت إمارة منطقة الباحة تغطية الفعاليات على برنامج "سناب شات" عبر حساب emr.baha الذي يُعنى بجولات أمير المنطقة، واستقبالاته المسؤولين والمواطنين وضيوف المنطقة.

وتفصيلاً، يبث سناب الإمارة الأحوال الجوية، والحركة المرورية، وإغلاق العقبات أو استئنافها، وخصوصا مع الحالة المطرية التي تمرُّ بها المنطقة الفترة الحالية، واللقاءات وورش العمل، إضافة لكل ما من شأنه إظهار المنطقة بالمظهر الذي يليق بها سياحيًّا وتنمويًّا.

ويأتي إطلاق حساب الإمارة على منصة سناب شات ضمن الإعلام الحديث الذي تطل به الشؤون الإعلامية لإمارة الباحة (تويتر، يوتيوب وسناب شات مؤخرًا)، الذي يمكِّن الحسابات الإخبارية والشخصية الأخرى من نقل الأحداث من خلاله.