رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنّ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العُلا- خيبر، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.