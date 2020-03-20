رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنّ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العُلا- خيبر، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنوّرة رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية

1

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 01:25 PM

تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنّ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

1 1,335

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العُلا- خيبر، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنوّرة رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020