"سارة البنيان" تحصل على درجة الماجستير فى التربية بامتياز من جامعة أمريكية

في إنجاز جديد لبنات الوطن حصلت الطالبة السعودية سارة بنت عمر بن بخيت البنيان بالأمس على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالتها التربوية التى جاءت بعنوان ''علاج الأطفال من الصدمات النفسية عن طريق الفن التعليمي''من جامعه ليسلي، المتخصصة في الفنون والتربية بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية .

فيما أوصت لجنة مناقشة الرسالة بنشرها في مكتبة الجامعة التي تعد من أبرز الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية في التخصصات التربوية، تقديراً لجهد الطالبة التي ناقشت الرسالة رغم جائحة كورونا.