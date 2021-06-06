الأردن.. 528 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 528 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739847 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 721016 حالة شفاء بعد تسجيل 890 حالة إضافية، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 9530 حالة.