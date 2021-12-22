أمير تبوك يستقبل رؤساء الغرف التجارية السعودية

نوّه بمتانة وقوة الاقتصاد في المملكة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، يرافقه رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمملكة، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الذي تستضيفه غرفة تبوك.

وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في لقاءاتهم واجتماعاتهم، ونوّه خلال الاستقبال بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيراً للدور التنموي والاقتصادي المهم للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهمية استثمار اقتصاديات المناطق المتنوعة، وتنميتها بما يحقق الرفع من جودتها، كونها إحدى ركائز التنمية بمفهومها الشامل المستدام.

ولفت إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من خلال مشروعات نيوم وأمالا والبحر الأحمر من فرصة استثمارية وتدريبية ووظيفية لأبناء وبنات الوطن بشكل عام وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، والتي سوف تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

كما أكد أهمية التبادل المعلوماتي والمؤشرات الاقتصادية وخلق تواصل إيجابي بناء بين الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، باسمه ونيابة عن رؤساء الغرف التجارية السعودية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى توجيهاته الرامية؛ لتعزيز أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بما شاهده الجميع من نهضة تنموية تشهدها منطقة تبوك في شتى المجالات.

حضر الاستقبال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي.