وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اليوناني مستجدات الأوضاع

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.