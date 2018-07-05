محتجٌ يتسلق قاعدة تمثال الحرية في ميناء نيويورك

السلطات اضطرت إلى إخلاء الجزيرة في يوم عيد الاستقلال

كشفت شبكة (CNN) الأمريكية، أمس الأربعاء، أن محتجًا تسلق قاعدة تمثال الحرية في ميناء نيويورك مما أجبر السلطات على إخلاء الجزيرة في يوم عيد الاستقلال، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، قالت الشبكة إن عدة محتجين آخرين اعتقلوا في وقتٍ سابق، بينما كانوا يحملون لافتات تدعو إلى حل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية، فيما علقت سلطات الهجرة سياسة فصل بعض أسر المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأمريكية.

ولم يتسن بعد الوصول إلى ممثلين عن إدارة شرطة نيويورك وهيئة المتنزه الوطني التي تدير متنزه تمثال الحرية للتعقيب.

