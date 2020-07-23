روسيا.. إصابات كورونا تحت حاجز 6 آلاف لليوم الرابع

إجمالي الحصيلة في العاصمة موسكو بلغ 235.971 حالة

سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

ووفق "روسيا اليوم"، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 147 حالة وفاة و5848 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 165 وفاة و5862 إصابة في اليوم السابق.

ولفت التقرير إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.7% من المرضى الجدد، مؤكداً عدم تسجيل إصابات خلال آخر 24 ساعة في اثنين من أقاليم البلاد الـ85، وهما دائرة نينيتس الذاتية ومدينة سيفاستوبل.

وفي العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة الأقاليم الروسية الأكثر تضررا بكورونا بحصيلة 235،971 إصابة مؤكدة، منها 4364 حالة وفاة، سجلت خلال اليوم الأخير 608 إصابات جديدة و14 وفاة، مما يمثل ارتفاعا بـ0.3% في حصيلة الإصابات.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ0.7% وأصبح 795038 إصابة، منها 12892 حالة وفاة و201816 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ2576 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وتماثل 8277 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 580330 شخصا.

وشهدت البلاد حتى اليوم إجراء 26 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 296 خلال آخر 24 ساعة.