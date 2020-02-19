وزير الثقافة يعين الدكتور ستيفانو كاربوني رئيساً تنفيذياً لهيئة المتاحف

رسم للاستراتيجية ومنح التراخيص في المجال وتشجيع التمويل والاستثمار

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين الدكتور ستيفانو كاربوني رئيساً تنفيذياً لهيئة المتاحف التي ستتولى تنظيم قطاع المتاحف في المملكة وتطوير الممارسين فيه.

ويُعد الدكتور "كاربوني" من المتخصصين في مجال المتاحف، وسبق له أن تولى إدارة العديد من المتاحف والمعارض الفنية في العالم، ونال جوائز مرموقة في مجال التراث، وعمل في متحف متروبوليتان في نيويورك لمدة 16 عامًا خلال الفترة من 1992م إلى 2008م، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية والفن الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن عام 1992م.

وتأتي هيئة المتاحف ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته.

وسيتولى الدكتور "كاربوني" في هيئة المتاحف مهاماً متعددة تشمل رسم استراتيجية للقطاع ومنح التراخيص في المجال، وتشجيع التمويل والاستثمار، واعتماد البرامج التدريبية المهنية إضافة إلى تصميم البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.

وستقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات المرتبطة بقطاع المتاحف.