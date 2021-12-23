خبر مُبشِّر من جنوب إفريقيا.. معدل إصابات "أوميكرون" تراجع بنفس سرعة انتشاره

كشفت عن تسجيل تراجع ملحوظ للحالات في مقاطعة غوتنغ الأكثر اكتظاظًا بالسكان

أكد خبراء طبيون في جنوب إفريقيا أن انخفاضًا قد سُجّل في حالات الإصابة بفيروس كورونا يشير إلى أن البلاد قد تجاوزت ذروة الموجة الرابعة من العدوى التي كان عنوانها الأساسي ظهور متحور "أوميكرون"، كاشفين أن معدل إصابات "أوميكرون" يتراجع بنفس سرعة انتشاره.

وقال مسؤولو "الصحة": إن "أوميكرون" انتشر بشكل أسرع من المتغيرات السابقة، ولكن المستشفيات استقبلت عددًا أقل بكثير من المرضى، مشيرين إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة غوتنغ الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جنوب إفريقيا آخذ في الانخفاض.

وأوضح مسؤولو "الصحة" أنه في حين أن بعض مناطق البلاد لا تزال تشهد زيادات، فإن معظم المقاطعات تستقر فيها المعدلات.

وبحسب "سي إن إن" تم الإبلاغ عن أكثر من 15.000 حالة إيجابية يوم الثلاثاء على مستوى البلاد، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بأكثر من 26.000 حالة يومية شوهدت قبل أسبوع.

وقالت الدكتورة ميشيل جروم في المعهد الوطني للأمراض المُعدية: "كل الدلائل تشير إلى أننا نشهد نهاية هذه الموجة، وقد تجاوزنا ذروة الإصابات في غوتنغ.

وأضافت: هذا أمر مشجع للغاية من حيث الاتجاهات المتناقصة في أعداد الحالات، لكنني أعتقد أننا نحتاج حقًّا إلى أن ندرك أن الناس يسافرون الآن، وقد تكون هناك تغيّرات من حيث عدد الأشخاص الذين قد يخضعون للاختبارات، وبالتالي قد يكون السبب في انخفاض بعض الأرقام إلى موسم العطلات.