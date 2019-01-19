"الحريري": الفرصة مهيأة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا

غداة لقائه مع الموفد الأممي

اعتبر رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية نصر الحريري، أن أمام سوريا الآن فرصة طيبة للتوصل لحل سياسي للحرب المدمرة، التي تشهدها منذ ثماني سنوات.

وقال "الحريري" في مقابلة مع "رويترز" في مقره بالعاصمة السعودية الرياض: "أعتقد أن لدينا الآن فرصة؛ لأن لدينا الآن في سوريا كلها تقريباً وقفاً لإطلاق النار، في شمال شرق سوريا وشمالها، كما أن جهود مكافحة الإرهاب حققت نتائج طيبة".



وأضاف: "حان الوقت الآن لاستثمار كل هذه التطورات وهي وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب وإيمان غالبية الشعب السوري بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي".

ويرأس "الحريري" وفد المعارضة في محادثات السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة، وقد التقى أمس مع جير بيدرسن، الذي عين حديثاً مبعوثاً خاصاً من الأمم المتحدة بشأن سوريا.