جامعة الملك سعود تنعى مديرها الأسبق "منصور التركي"

نعت جامعة الملك سعود بكل منسوبيها وفاة مديرها السابق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي رحمه الله.

وقالت الجامعة على حسابها الرسمي في تويتر بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة الملك سعود ببالغ الأسى والحزن مدير جامعة الملك سعود الأسبق الدكتور منصور بن إبراهيم التركي، وتتقدم الجامعة باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافّة بصادق العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون".