"الجبير" يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين

ناقشا خلال اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.