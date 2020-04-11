الادعاء العام يغلق التحقيق مع بلاتر في قضية "الكاريبي"

رويترز: يقترب مكتب الادعاء العام في سويسرا من وقف تحقيقاته في تعاملات سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مع اتحاد منطقة الكاريبي للعبة حول بيع حقوق كأس العالم.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي إنه أبلغ الأطراف كافة بأنه ينوي إغلاق القضية، وإنه بصدد البحث عن سبل لإغلاقها.

وأضاف في بيان: "نؤكد أن مكتب الادعاء الاتحادي في سويسرا يعتبر التحقيقات الجنائية في الحقائق الجزئية والادعاءات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية مع اتحاد منطقة الكاريبي لكرة القدم مكتملة وجاهزة للإغلاق".

وتابع بأنه "ينوي عدم الاستمرار في الإجراءات"، دون ذكر أي أسباب لهذا القرار.

ويعني هذا أن بلاتر الموقوف عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لمدة ستة أعوام بسبب مخالفة لوائح القيم لن يلاحَق قانونيًّا فيما يتصل بقضية بيع حقوق كأس العالم بسعر يقل كثيرًا عن السعر المستحق لاتحاد الكاريبي.

واتُّهم بلاتر (84 عامًا)، الذي ترأس الفيفا حتى 2015، ببيع حقوق بث مباريات نسختَي كأس العالم لعامَي 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن القيمة المستحقة للصفقة في ذاك الوقت.

وقال متحدث باسم بلاتر إنه لم يسمع شيئًا عن القضية بصفة رسمية، لكن لا يوجد لديه أي سبب لعدم تصديق التقارير الإعلامية.

وفي قضية أخري، يُتهم بلاتر بالترتيب لدفع مليونَي فرنك سويسري (2.06 مليون دولار) لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني في فبراير شباط 2011.

وقال مكتب الادعاء إن التحقيقات في هذه القضية لا علاقة لها بإغلاق القضية الأولى.