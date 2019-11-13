"القرض الحسن".. الدولة تبادر لأجل حق المواطن في امتلاك السكن

تقدِّم 20 % من سعر العقار وتُسدَّد بعد أقساط القرض العقاري

ضمن التيسيرات المتعددة التي تقدِّمها السعودية للراغبين في تملُّك مساكن جديدة، حظيت مبادرة القرض الحسن بتقدير خاص بين المواطنين نظرًا لما توفره لهم من دعم، يسهل عليهم تحقيق أحلامهم، ويمنحهم القدرة على الاختيار الأفضل.

وتمنح المبادرة كل مواطن راغب في شراء مسكن فرصة الحصول على قرض يعادل 20 % من الثمن المطلوب، بحد أقصى 140 ألف ريال، على ألا يقل عمره عن 50 عامًا. علمًا بأن سداد القرض يبدأ بعد الانتهاء من أقساط القرض العقاري.

وأكد عدد من المستفيدين أن المبادرة وفرت لهم حافزًا للحصول على القروض العقارية؛ كونها سمحت لهم بسداد الدفعة المقدمة. كما أنها منحتهم أيضًا مجالاً واسعًا للاختيار في ظل تعدد البرامج والخيارات التي توفرها الدولة، ممثلة بوزارة الإسكان، منذ عامين.

وأشاد المواطنون أنفسهم بالإجراءات الميسرة الخاصة بالحصول على القرض الحسن؛ ففضلاً عن تأجيل سداده لما بعد الانتهاء من أقساط القروض العقارية تمثل قيمته نسبة معقولة من إجمالي ثمن المسكن؛ ما يرفع من سقف اختياراتهم بين المنتجات العقارية المتاحة.

وقال المواطن محمد باشماخ: إن نسبة القرض الحسن التي تبلغ 20 % تُعتبر دعمًا جيدًا للمتقدمين، إضافة إلى أن آلية السداد مريحة للمستفيدين. راجيًا من القائمين على المبادرة أن ينظروا في إمكانية تمديد مدة إتاحة المبادرة إلى نهاية العام القادم ( 2020م).

أما المواطن عبدالله الحميدان فأشاد بالحراك الذي يشهده قطاع العقار من خلال حرص الدولة على تحقيق رغبات المواطنين بتملك مساكنهم. لافتًا إلى أن ارتفاع نسبة المتملكين في الفترة الأخيرة يعد ثمرة لجهود الحكومة ومبادراتها النوعية.

وأشار الحميدان إلى أن البرامج التي تدعمها وزارة الإسكان تحقق خطوات جيدة باتجاه تحقيق أهدافها.. مشيرًا إلى النجاح الملحوظ الذي حققه برنامج "سكني" على صعيد توفير خيارات عقارية متعددة، وبأسعار في متناول جميع المواطنين بمختلف المناطق.

من جهته، أوضح الخبير العقاري خالد المبيض أن الدولة أسهمت من خلال وزارة الإسكان في التيسير على المواطنين الباحثين عن مساكن بوسائل عدة، من بينها تقديم خدمات مميزة ومبادرات نوعية، تلائم ظروف مختلف الفئات.

وأضاف المبيض بأنه على الرغم من النجاح الذي تحققه الحكومة إلا أن برامجها ومبادراتها مستمرة ومتجددة، وهي تطلق على نحو مستمر المزيد منها، بحسب الاحتياج، وأعداد الطلبات.

وعن مبادرة دعم الدفعة المقدمة (قرض حسن)للمدنيين قال المبيض إنها تمثل دعمًا مهمًّا للمواطنين؛ ليكون في متناولهم الدفعة المقدمة، بما يسهل عليهم تملُّك المسكن الملائم، سواء كان من الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء.

وأشار الخبير العقاري إلى أن هذه المبادرة موجهة للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار(٥٠ عامًا فأكثر). لافتًا إلى أهميتها بجانب القرض العقاري "المدعوم" بقيمة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال.

ووفق الوزارة، تأتي مبادرة القرض الحسن ضمن الحلول التي تسهم في تحقيق زيادة نسب تملك المواطنين الوحدات السكنية، وذلك من خلال دعمهم ماليًّا، والتسهيل عليهم في السداد، فضلاً عن شمولها عددًا كبيرًا من المنتجات السكنية.

وتشمل المبادرة المتاحة حتى مارس 2020 منتجات سكنية متنوعة، سواء كانت جاهزة، أو تحت الإنشاء، مع تطبيق الشروط والأحكام. علمًا بأن التقديم عليها يتم من خلال الجهات التمويلية؛ لتصرف كدفعة مقدمة للعقار.

ووضعت الوزارة معايير لأهلية المتقدم للمبادرة، من بينها ألا يقل العمر عن ٥٠ سنة هجرية عند شراء العقار، وأن يكون المتقدم من مستحقي برنامج القرض العقاري، ومن المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري. علمًا بأن المبادرة تشمل منسوبي القطاع الحكومي المدني والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين (عسكريين ومدنيين).