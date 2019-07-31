"أمانة مكة" تعلن عن تراجع حالات الإصابة بـ"حمى الضنك" إلى الصفر

نشرت صوراً لأعمال الجهة المختصة في رش أماكن تجمع البعوض

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة انخفاض حالات الإصابة بمرض " حمى الضنك " لتصل إلى الصفر في الأسبوع الدولي الثلاثين.

وتفصيلاً؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة وبمشاركة الشؤون الصحية بمكة المكرمة، في مجال مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، انخفاض حالات الإصابة بمرض " حمى الضنك " للأسبوع الدولي ( ٣٠ ) إلى ( صفر ).





ونشرت الأمانة صوراً أظهرت الأعمال التي تقوم بها الجهة المختصة، في رش أماكن تجمع البعوض للحد منها، مؤكدةً أن نسبة الإصابة بالمرض وصل إلى الصفر.