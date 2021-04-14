تمديد تكليف "القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرار تمديد تكليف "حزام محمد المسردي القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة، بالإضافة إلى تمديد عمله مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة بيشة.

فيما قدم "القحطاني" شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، معتبرًا أن هذه الثقة ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

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14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 12:46 AM

تمديد تكليف "القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرار تمديد تكليف "حزام محمد المسردي القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة، بالإضافة إلى تمديد عمله مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة بيشة.

فيما قدم "القحطاني" شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، معتبرًا أن هذه الثقة ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

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