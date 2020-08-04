نقابة الأطباء في ألمانيا: نواجه بالفعل موجة ثانية من كورونا

خبراء الصحة حذّروا من تراخي الالتزام بالإرشادات الصحية

قالت نقيبة الأطباء في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تواجه بالفعل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وإن مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد نجاحاتها السابقة في احتواء المرض.

وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية باطراد في الأسابيع القليلة الماضية، وحذّر خبراء الصحة من أن تراخي الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي بين البعض يساعد على نشر العدوى في المجتمع.

وقالت سوزان يونا رئيسة نقابة ماربورجر يوند التي تمثل الأطباء في ألمانيا لصحيفة أوجسبورجر ألجماينه "نحن بالفعل في بداية موجة ثانية".

وأضافت، أن هناك خطراً من أن تبدد الرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية وتقليص إجراءات الاحتواء النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن.. وحثت الناس على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية ووضع الكمامات.

ووفق "رويترز" منيت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بأقل عدد وفيات من جراء الجائحة مقارنة ببعض الدول الأوروبية المجاورة، مثل فرنسا وإيطاليا بفضل إجراء فحوص على نطاق واسع ونظام رعاية طبية جيد والالتزام بالإرشادات الصحية.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا زاد 879 إلى 211281، وأن الوفيات ارتفعت ثماني حالات إلى 9156.