تداعيات "الإقالة الرابعة".. الليرة التركية على عتبات صفعة جديدة من الدولار!

في وضع سيجبر البنك المركزي على فرض زيادة جديدة على "أسعار الفائدة"

رفعت المنظمات المالية الدولية، توقعاتها بشأن قيمة الليرة التي تأثرت على خلفية الإقالة الرابعة لرئيس البنك المركزي التركي خلال 20 شهرًا.

وأسفر القرار الذي اتخذه الرئيس رجب أردوغان على خلفية رفع سعر الفائدة، عن فقدان الليرة أكثر من 10% من قيمتها.

ممثلو منظمات الاستثمار الدولية كشفوا في حديثهم لوكالة بلومبيرج، عن توقعات سيئة بشأن مستقبل الليرة التركية.

وفي هذا الإطار، توقع "فينيكس كالين" من البنك الفرنسي "سوسيتيه جنرال"، أن تفقد الليرة التركية نحو 20- 40% من قيمتها خلال الأشهر القادمة، وأن يدفع هذا الأمر "المركزي التركي" إلى اتخاذ إجراءات سياسية عنيفة.

ووفق ما نقلته "زمان"، أمس، فقد توقع "كالين"، أيضًا، أن يرتفع الدولار بنحو 18% في نهاية النصف الأول من عام 2021 ليسجل 9.7 ليرات.

وقد رفعت مؤسسة الخدمات المالية "ويلز فارغو"، توقعاتها لسعر الدولار بنهاية العام من 7.50 إلى 9 ليرات.

وأفاد مدير بنك ويلز فارغو، بريندان ماكينا، بأن توقعاته السابقة لسعر الدولار كانت تشير إلى تسجيله 7.50 ليرات بنهاية العام الجاري؛ غير أنهم أعادوا النظر في توقعاتهم عقب تغيير رئيس البنك المركزي التركي.

وفي حديثه مع وكالة "بلومبرج"، أوضح هنريك جولدبيرج، الخبير الاستراتيجي في شركة Coex Partners الاستثمارية ومقرها لندن؛ أنهم يترقبون ارتفاع سعر الدولار إلى 9.25 ليرات خلال الأشهر الستة القادمة، وأن هذا الوضع سيجبر البنك المركزي التركي على فرض زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وذكر كبير استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة الاستثمار السويدية SEB AB، بر هامرلوند، أن سعر الدولار سيشهد ارتفاعًا سريعًا أمام الليرة؛ مشيرًا إلى توقعهم ارتفاع الدولار إلى 8.50 ليرات في غضون شهر، وأن تتراجع قيمة الليرة بقدر معدلات التضخم خلال المرة التالية.

هذا وقد صرح "هامرلوند"، بأن من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بين 9.10 و9.20 ليرات.