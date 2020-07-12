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وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 3,173,202 حتى تاريخ اليوم

الولايات المتحدة: تسجيل 66,281 إصابة مؤكدة و811 وفاة كورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة.