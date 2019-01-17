"تعليم الرياض" يعتمد آلية قبول بـ"الأول الابتدائي"

"الركبان": التسجيل من خلال ولي الأمر عبر "نور"

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، باعتماد آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل (1440/1441هــ).

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة، أيمن الركبان، أن اعتماد الآلية يأتي من منطلق أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم, مؤكدًا على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

وبيّن "الركبان" أن الطلاب الذين أكملوا ست سنوات مع بدء العام الدراسي القادم أو أقل بـ90 يومًا هم من يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويستثنى الطلاب الذين تقلهم أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180يومًا, بشرط حصول الطالب على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية, لافتًا إلى أهمية أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور.

وأشار "الركبان" إلى أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور https://noor.gov.sa فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين، وطلاب الرعاية الاجتماعية، والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم، والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

وكشفت مديرة الاختبارات والقبول، هدى الدوسري، عن فترات تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول في نظام نور، حيث يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في الفترة من 30/4 إلى 2/6/1440هــ، أما تسجيل السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية فيبدأ في 30/4/1440هــ, فيما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية بتاريخ 4/6/1440هــ.

وأضافت "الدوسري" أنه فيما يتعلق بتسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يعاملون معاملة المواطنين من حاملي البطاقات ذات الخمس سنوات وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي والجالية اليمنية والدبلوماسيين فيبدأ بتاريخ 3/7/1440هـــ, فيما يبدأ تسجيل غير السعوديين ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي بتاريخ 17/7/1440هــ.

وبينَّت "الدوسري" أنه فيما يتعلق بتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص فيبدأ بتاريخ 2/8/1440هـ، وفيما يتعلق بفئة الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا فيبدأ تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية من جميع الجنسيات بتاريخ23/8/1440هــ، أما تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية وكذلك خريجي الروضات خارج المملكة فيبدأ بتاريخ 17/12/1440هــ.

ولفتت "الدوسري" إلى أن فترات التسجيل مستمرة لجميع طلاب وطالبات الصف الأول حتى تسديد المقاعد الشاغرة أو انتهاء موعد التسجيل المقرر بتاريخ 22/1/1441هـــ، عدا تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية فينتهي بتاريخ 2/6/1440هـــ.