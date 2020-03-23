"كورونا" يودي بحياة أولى ضحاياه في زيمبابوي

سافر إلى الخارج وعانى من ظروف صحية خطيرة

أعلن وزير الصحة في زيمبابوي تسجيل أول وفاة لمريض بفيروس كورونا اليوم (الاثنين)، وحث المواطنين على الهدوء.

وأوضح الوزير أوباديا مويو أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 30 عاماً كان قد سافر مؤخراً إلى الخارج وكان يعاني من ظروف صحية خطيرة أخرى في نفس الوقت، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب "مويو" المواطنين بتفادي الذعر بسبب هذه الوفاة، وحث كل من كانوا على اتصال بالمتوفى التوجه للفحص الطبي.