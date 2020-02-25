"كلية الاتصالات" بالرياض تكرم المتفوقين علمياً

كرمت المشاركين بمسابقة هواوي ومعرض "سعودي موبايلي شو"

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي ١٤٤٠، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات والمدربين، وعدد كبير ممن المتدربين، وذلك على مسرح الكلية.



وهنأ عميد الكلية المتدربين عمر عبدالله سالم الميدني، وعبدالله خالد منصور المنصور، ومحمد مبارك محمد العبدالله، على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية، وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهاً باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.



وكرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين، ومعرض سعودي موبايلي شو.



كما كرمت الكلية المتدربين المتميزين علميًا خلال الفصل التدريبي الماضي، حيث قدمت لهم مكافآت مالية تشجيعًا لهم والذين بلغ عددهم 20 متدربًا من مختلف أقسام الكلية.



يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علمياً، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروعاً لتفوقهم.