"الصحة" تدعو الحجاج للتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

طيلة فترة حج هذا العام

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طيلة فترة حج هذا العام.

وأهابت الوزارة بهم إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة، والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.

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18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 04:57 PM

طيلة فترة حج هذا العام

"الصحة" تدعو الحجاج للتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طيلة فترة حج هذا العام.

وأهابت الوزارة بهم إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة، والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.

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