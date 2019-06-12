وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي

قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه عن تعازيه مواساته سائلاً الله له المغفرة والرحمة.

كما حضر واجب العزاء عددٌ من مديري التعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، وكذلك من مديري الجامعات.