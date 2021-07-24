شاهد .. شهادة الحج التي كان المطوف قديمًا يمنحها الحاج

لإثبات أدائه فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي

نشرت دارة الملك عبدالعزيز شهادة حج قديمة يعود تاريخها إلى عام 1340 هـ - 1922 م.

وبحسب الدارة، فإن شهادة الحج القديمة التي نشرتها، كان يوفرها المطوف للحاج لإثبات أدائه فريضة الحج، وزيارة المسجد النبوي.

وتضمنت الشهادة اسم الحاج، ومدون فيها أن الحاج حضر في العام المحدد لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي، ومختوم عليها، إلى جانب تدوين آيات قرآنية تتعلق بالحج.

دارة الملك عبدالعزيز الحج

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24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:32 PM

لإثبات أدائه فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي

شاهد .. شهادة الحج التي كان المطوف قديمًا يمنحها الحاج

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز شهادة حج قديمة يعود تاريخها إلى عام 1340 هـ - 1922 م.

وبحسب الدارة، فإن شهادة الحج القديمة التي نشرتها، كان يوفرها المطوف للحاج لإثبات أدائه فريضة الحج، وزيارة المسجد النبوي.

وتضمنت الشهادة اسم الحاج، ومدون فيها أن الحاج حضر في العام المحدد لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي، ومختوم عليها، إلى جانب تدوين آيات قرآنية تتعلق بالحج.

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