من بعد العشاء للفجر.. غسل صحن المطاف وتعقيمه 3 مرات

رئاسة الحرمين: بطريقة مركزة حرصاً على سلامة قاصديه

تواصل رئاسة شؤون الحرمين غسل وتعقيم صحن المطاف ومداخله ثلاث مرات ما بين صلاة العشاء والفجر، بطريقة مركزة، وذلك حرصاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وضماناً للقضاء على جميع الفيروسات والميكروبات المنتشرة على الأرض، وأسطح الأدوات المستخدمة داخل صحن المطاف.

وتعمل الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلةً في إدارة التطهير والسجاد بغسل وتعقيم وتعطير صحن المطاف سبع مرات يومياً، ثلاث مرات منها تكون خلال الفترة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر.

وتبدأ عملية الغسل الأولى بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، ويقوم بها 140 موظفاً وعامل نظافة، موزعين على العديد من المهام، والتي تبدأ برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للمرات لتنظيفها وتعقيمها.

وبعد ذلك تُغسل مداخل الصحن وأرضيته وتعقم وتعطر بطريقة مركزة، كما تتم عملية غسل وتعقيم جميع الأدوات المستخدمة في صحن المطاف، التي من بينها دواليب المصاحف، والحواجز الأمنية، ودرابزين السلالم، التي تضمن تعقيمها 100%.

ثم يعاد فرش السجاد والمشايات البلاستيكية ليتم التأكد من نظافتها وتعقيمها وتعطيرها، وتنتهي هذه العملية منتصف الليل، لتعاد عملية الغسيل والتعقيم والتعطير مرتان بنفس الآلية الأولى لتنتهي أخر عمليه قبل موعد صلاة الفجر بساعة.

وتتم عمليات الغسيل الثانية والثالثة؛ للتأكد من ضمان نظافة وتعقيم صحن المطاف؛ من أجل سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وتتم عمليات الغسيل والتعقيم بعناية خاصة، ويركز فيهما على عمليات التعقيم بالرش لعدم وجود زوار داخل صحن المطاف، لتصل عدد عمليات الغسيل والتعقيم سبع مرات موزعة على كامل اليوم يقوم بها نحو 330 موظفاً وعاملاً، و10 ماكينات لكل وردية.