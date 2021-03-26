"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452 والحالات الحرجة 630 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452 والحالات الحرجة 630 حالة.