"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452 والحالات الحرجة 630 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387292 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376203 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6637 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4452 والحالات الحرجة 630 حالة.

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