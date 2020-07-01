"إلورا" يثري باقة دهانات الجزيرة الديكورية في 2020.. و"تورمالين" يتألق بـ 12 لوناً جديداً

منتجات فاخرة تزيد من مساحة خيارات العملاء لضمان الحصول على الفخامة والتميز

تواصل "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تألقها في عام 2020 بإثراء باقتها الديكورية الراقية من خلال منتجها الجديد "إلورا"، علاوة على إضافتها 12 لوناً جديداً لمنتجها "تورمالين"، بعد أن شغلت خلال السنين الماضية سوق الدهانات بتلك الباقة الغنية المبتكرة، الأكثر رواجاً وتميّزاً للتشطيبات الداخلية.

وقد صمم "إلورا" لإدخال الفخامة والأجواء الخاصة في التطبيقات الداخلية، واستلهم اسمه من كهوف إلورا المبهرة، ما يحيل الموقع المزيّن به إلى لوحة ممتعة ذات تصاميم عصرية موحية بلمسات من الرقي والمظهر الاستثنائي، وهو مكوّن من 9 ألوان في غاية التألق تحت مسميات منها "نسيم الصباح- لؤلؤي- شاعري- الساحل الشرقي- أمواج المساء".

وصُمم "تورمالين" بشكلين "لاينز" و"ترافرتين" لإيجاد مساحات حالمة داخل المنزل، بمظهره الحجري الرخامي الجميل وألوانه الأنيقة والعصرية، المكوّنة من 19 لوناً في غاية الإبداع والجمال، منها 12 لوناً جديداً "ثمين- نسيم- أشجان- رواح- أجواء- صبا- سكون- بهيج- ملاذ- نفيس- سحاب- تراث".

وبهذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة عبد الله بن سعود الرميح: نؤكد أهمية هذه الخطوات الابتكارية والتطويرية تنبع من نظرة بعيدة المدى نحو العملاء باعتبارهم محور التركيز والاهتمام.

وأضاف: سنواصل توفير منتجات فاخرة وألوان آسرة تلامسه بأجلى صورة باقة دهانات الجزيرة الديكورية، والتي يشكل المنتج الجديد "إلورا"، والألوان الجديدة لمنتجها "تورمالين" إضافة نوعية لها في عام 2020، تزيد من ثرائها وتسمو بمكانتها إلى درجات أعلى لدى عملاء الشركة داخل المملكة وخارجها، وهم الذين باتوا أكثر يقيناً بتمتعها بميزات رفيعة لا يرقى إليها غيرها على الإطلاق.

وأردف "الرميح": دهانات الجزيرة ماضية في مساعيها لإنتاج أنواع فارهة من الدهانات بلمسات لونية إبداعية حيوية، تتسم بالحداثة والجمال والرفاهية، علاوة على توسيع مدارات الراحة النفسية لمن ينشدها في المنازل ومواقع العمل والأماكن العامة.

وتابع: "دهانات الجزيرة" تعزز قيادتها لسوق الدهانات في المنطقة، عبر تأكيدها على جودة وتميّز منتجاتها الوطنية، وتلمّس رغبات عملائها، وإضافتها إبداعات مذهلة مواكبة لتطلعاتهم وأحلامهم المستقبلية، والحرص على الارتقاء بالذوق الفني للمجتمع، وتترجم هذه المعاني اليوم بإطلاقها "إلورا"، وزيادتها لألوان "تورمالين".

وقال "الرميح": بإدراجها "إلورا" في تشكيلة منتجاتها؛ تتيح "دهانات الجزيرة" لعملائها مزيداً من الخيارات والألوان التي ترضي مختلف أذواقهم وحاجاتهم، وتوسع دائرة باقتها الديكورية المبهرة، كمنتجاتها "ورود وروعة وخيال ومارمو وشامواه وإبداع"، بما يزيد خيارات العملاء من الدهانات والألوان الأكثر روعة وأناقة.

ويمكن استعراض منتج "إلورا" والألوان الجديدة لمنتج "تورمالين" وتطبيقاتهما عبر الموقع الإلكتروني لدهانات الجزيرة على شبكة الانترنت www.jazeerapaints.com أو من خلال زيارة أحد معارضها المنتشرة في المملكة التي توفر للعملاء فرص الاستعانة بخبراء التصاميم وطلب مساعدتهم في عملية الاختيار.

ويمكن طلب الدهانات وأدوات تنفيذها أونلاين، بالإضافة إلى طلب خدمة التوصيل أيضاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة.