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"بارلي" أشارت إلى أن "الناتو" سيناقش القضية قريبًا

الأزمة الأوكرانية.. فرنسا مستعدة لنشر قوة عسكرية في رومانيا

أعربت فرنسا عن استعدادها اليوم السبت لنشر قوة عسكرية في رومانيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.



وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي: "الحوار مستمر. ونحن مقتنعون بأنه عبر الحوار، ومن خلال القرارات الدبلوماسية والسياسية، يجب حل هذا الصراع"، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضافت "بارلي": "رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مع قادة آخرين حشدوا القوى كلها للتهدئة".



وتابعت: "إن فرنسا مستعدة إذا اتخذ حلف الناتو مثل هذا القرار لنشر قوات عسكرية في رومانيا الدولة المجاورة لأوكرانيا".



وأشارت إلى أن هذه القضية ستناقَش من قِبل أعضاء الناتو في المستقبل القريب.