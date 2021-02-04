ضباء تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تسيل على إثرها الشعاب

شملت مراكز أشواق وشرما والديسة والخريطة والعمود وضواحيهما

واس- تبوك: شهدت محافظة ضباء بمنطقة بتوك، الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، حيث شملت مراكز أشواق، وشرما، والديسة، والخريطة والعمود وضواحيهما.

وتفصيلاً، هطلت أمطارٌ على مراكز البديعة، وشقري، والظلفة صاحبها زخات من البرد، سالت على إثرها الشعاب الصغيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 01:30 AM

شملت مراكز أشواق وشرما والديسة والخريطة والعمود وضواحيهما

ضباء تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تسيل على إثرها الشعاب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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واس- تبوك: شهدت محافظة ضباء بمنطقة بتوك، الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، حيث شملت مراكز أشواق، وشرما، والديسة، والخريطة والعمود وضواحيهما.

وتفصيلاً، هطلت أمطارٌ على مراكز البديعة، وشقري، والظلفة صاحبها زخات من البرد، سالت على إثرها الشعاب الصغيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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