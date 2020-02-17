رئيس إريتريا يصل الرياض

فيصل بن بندر كان في استقباله

وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس أسياس أفورقي جمهورية إريتريا الرياض

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17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:01 PM

فيصل بن بندر كان في استقباله

رئيس إريتريا يصل الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

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الرئيس أسياس أفورقي جمهورية إريتريا الرياض

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