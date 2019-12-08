ترقّب لإقرار الميزانية العامة للدولة غداً.. ومؤتمر صحفي يكشف تفاصيلها

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م) مساء غد الاثنين، حيث يُتوقع أن تقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.

وينتظر أن يُعقد ملتقى صحفي في اليوم التالي، تستعرض خلاله تفاصيل الميزانية.