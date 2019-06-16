مقاتلات التحالف تدمر منصة صواريخ حوثية في حجة

قصفت تجمعًا للميليشيا

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم (الأحد)، منصة إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح موقع "سبتمبرنت" أن مقاتلات التحالف استهدفت موقعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في مزارع الجر غربي مديرية عبس.

وأضافت أن الغارات أدت إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ تابعة للميليشيا، بالإضافة إلى تدمير عربة تقل عددًا من العناصر الانقلابية.

على الصعيد نفسه، قصفت مقاتلات التحالف، اليوم تجمعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية، غربي مديرية حرض؛ ما أسفر عن تدمير عربة تابعة لها، ومصرع كل من كان على متنها.