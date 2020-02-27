تمديد تكليف "الفضل" مديرًا لـ"الصناعي الثانوي" وكلية التقنية بحوطة بني تميم

أكّد أنه سيقوم بهذه الأمانة بكل جدّ واجتهاد بما يرتقي بالمنشأة التدريبية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ قرارًا بتمديد تكليف المهندس أحمد بن صالح الفضل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، لمدة سنة؛ اعتبارًا من 12 رجب ١٤٤١هـ.

وعبّر الفضل عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على هذه الثقة، وكما قدّم الشكر لنائب المحافظ للتدريب، والنائب المساعد للمعاهد، ومدير عام منطقة الرياض للتدريب التقني والمهني.

وأكد المهندس "الفضل" أنه سيقوم بهذه الأمانة التي على عاتقه بكل جد واجتهاد، بما يرتقي بالمنشأة التدريبية، ومحققًا لتطلعات وأهداف قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاستمرار في تطوير المنشأة والرفع بجودة التدريب، التي تنعكس إيجابًا على أبنائنا الخريجين لتمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.