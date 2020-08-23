المكسيك: 6482 إصابة جديدة و644 وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 556216 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة اليوم الأحد: إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 60254 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 644 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.