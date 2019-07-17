مغردون عن استضافة ذوي شهداء نيوزيلاندا: مبادرة تزرع الفرحة بقلوب كسرها الإرهاب

قالوا: القرار الملكي خُطوة تترجم موقف المملكة وجهودها لمواجهة الإرهاب

رحّب عدد من المغردين من خلال وسم #ذوي_ضحايا_نيوزيلندا_ضيوف_الملك الذي صعد للترند وازدحم بالتدوينات، باستضافة خادم الحرمين الشريفين لعدد كبير من ذوي شهداء الإرهاب بنيوزيلاندا للحج هذا العام؛ مثمّنين هذا العمل الإنساني غير المستغرب من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وأكد المغردون أن هذا التوجيه الملكي الكريم جاء للتخفيف من آلام وقع الحادث الإرهابي على أسر الضحايا، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة؛ ليترجم موقف المملكة وجهودها لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه والقضاء عليهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال المغرد خالد البدر: ‏السعودية هي الرائد في الأعمال الخيرية للمسلمين؛ حيث يتم في كل عام استقبال المتضررين سواء من حروب أهلية مثل اليمن والسودان وسوريا وفلسطين، وما استضافة ضحايا نيوزيلندا لأداء فريضة الحج لهذا العام؛ إلا لتخفيف الآلام وزيارة بيت الله والقيام بفريضة الحج.

وقال بدر الهلالي: ‏عمل كبير وضخم وجهود كبيرة تقوم بها السعودية لضيوف بيت الله الحرام، وليس بغريب استضافة الضحايا من قِبَل ملك الإنسانية والوفاء.

من جانبه قال ريان الحربي تحت وسم "#ذوي_ضحايا_نيوزيلندا_ضيوف_الملك": هذا العطاء لن تجده عند أحد بعد الله أبدًا، إلا عند ملك الإنسانية الذي يحاول نصرة المسلمين حول العالم، ويمد يده لهم، ويسهّل عليهم مشقتهم.

وقال عبدالرحمن الغامدي: هذا الموقف النبيل لا يخرج إلا من النبلاء، ودائمًا ما كانت قيادتنا الحكيمة تمدّ يدها بالخير لكل المسلمين حول العالم، وهذه الاستضافة ما هي إلا بحر مما تقدمه المملكة.

وقالت إحدى المغردات: عندما يتعلق الأمر بخدمة الإسلام والمسلمين؛ فدور ولاة الأمر في هذا الوطن قائم وثابت من سنين، ولهذا أوجد برنامج "ضيوف خادم الحرمين" الذي يستضيف كل عام عددًا كبيرًا من مختلف أرجاء المعمورة.

من جانبه قال المغرد سلطان: مبادرة كريمة من خادم الحرمين -حفظه الله- تزرع الفرحة في قلوب كسرها الإرهاب بزيارة بيت الله، وإتمام شعائر الحج على نفقة خادم الحرمين.