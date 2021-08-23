"الجبير" يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.



وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.