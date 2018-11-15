"العصيمي" يقلد "الدعدي" رتبة "رائد"

قلّد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء عبدالله بن محمد العصيمي، هاني الدعدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
من جهته عبر "الدعدي" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن وضيوف الرحمن.
قلّد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء عبدالله بن محمد العصيمي، هاني الدعدي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
من جهته عبر "الدعدي" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن وضيوف الرحمن.