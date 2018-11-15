"العصيمي" يقلد "الدعدي" رتبة "رائد"

قلّد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء عبدالله بن محمد العصيمي، هاني الدعدي، رتبة "رائد"، ‏بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

من جهته عبر "الدعدي" عن سعادته بهذه الترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن وضيوف الرحمن.