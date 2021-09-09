بعد تخلي اليابان عن التنظيم.. السعودية تقترب من استضافة كأس العالم للأندية

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصله مع الاتحاد الدولي"فيفا" لعرضه عليهم استضافة السعودية لكأس العالم للأندية بديلاً لليابان التي ستتخلى عن التنظيم بسبب كوفيد 19.

‏وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "قدمنا طلبًا باستضافة كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، لكن الفيفا أكد لنا وجود دولة بديلة مجدولة سابقًا بعد انسحاب اليابان، ‏وإن لم تتم سيتم التواصل لرؤية إمكانية استضافة السعودية".