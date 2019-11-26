نائب أمير الرياض يستقبل رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء

بحثا تعزيز الخدمات والمشروعات التنموية والخدمية في المنطقة

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الثلاثاء؛ رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.



واستعرض "الماضي" جهود الشركة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية.



وبحث نائب أمير الرياض تعزيز الخدمات الكهربائية والمشروعات التنموية والخدمية المقدمة في المنطقة.



حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.