"الدوسري" يحصد المركز الأول خليجياً في رالي أبوظبي الصحراوي

رغم معاناته مع ملّاحه من كثرة الأعطال الفنية التي لاحقت سيارتهما

نجح سائق الراليات السعودي قائد فريق "إي دي" للسباقات عيسى الدوسري؛ في تحقيق المركز الأول على السائقين الخليجيين والعاشر في الترتيب العام لفئة "تي1"، وذلك مع ختام رالي أبو ظبي الصحراوي، الذي يشكّل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كنتري" وامتد إلى خمسة أيام.

وتمكّن "الدوسري"؛ وملّاحه علي حسن؛ من إكمال الرالي الصعب على متن سيارتهما نيفارا بيك أب، وسط مشاركة أبطال العالم للراليات، حيث لم تكن المشاركة سهلة، إذ عانى السائق وملّاحه كثيرًا مع الأعطال الفنية التي لاحقت سيارتهما خلال مجريات الرالي، إضافة إلى عواصف رملية واجهت السائقين في المرحلتين الأولى والثانية.

ودخل "الدوسري"؛ المرحلة الأولى التي بلغ طولها 262 كيلو متراً في المركز الـ 11، وحاول تحسين مركزه في مرحلة اليوم الثاني التي بلغت مسافتها 222 كيلو متراً، إلا أن مشكلات الإطارات والأحوال الجوية أبقته في المركز نفسه.

وفي المرحلة الثالثة، واجه "الدوسري" وملّاحه علي حسن؛ مشكلات في الرمال الناعمة، وأنهى المرحلة محافظاً على مركزه، فيما شهدت المرحلة الرابعة تحقيق الدوسري؛ أفضل نتيجة في الرالي، حيث أنهاها في المركز السابع في فئته، ليحافظ في المرحلة الأخيرة على مستواه القوي وينهي الرالي في المركز العاشر.

وأكّد "الدوسري"؛ أن الرالي لم يكن سهلًا مع الكم الكبير من المشكلات والتحديات، فبخلاف صعوبة المسار واجهت الفريق ظروف جوية صعبة في أول يومَيْن، ومشكلات تتعلق بالسيارة والإطارات في الأيام التالية.

وأضاف: بالنظر لعدد المُنسحبين من الرالي ونوعيتهم أرى أن إنهاءنا الرالي في المركز العاشر كان مُكافأةً على قُوة تحملنا وأدائنا خلال رحلتنا المُرهقة في الرُبع الخالي، لقد استفدنا وتعلمنا الكثير، ومنها أن من المهم البقاء بعيداً عن الأخطاء والحوادث الكبيرة التي تسبّبت في انسحاب الآخرين.

يُذكر أن 34 سائقاً أخذوا إشارة الانطلاق في الرالي، وصل منهم 24سائقاً إلى خط النهاية.