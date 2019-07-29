مناشدة مريض السمنة "سليماني" عبر "سبق" تلقى تفاعلاً واسعاً واستعدادات لعلاجه

القبول في مستشفيات المنطقة أمنيته

وجدت مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، عبر خبر نشرته "سبق" قبل ثلاثة أيام تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد "الصحة" علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى" تفاعلاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن أعلن طبيبان عبر حسابيهما على "تويتر" استعدادهما التام لاستقبال حالة المريض، أحدهما في مجمع الملك سعود الطبي بالرياض، والآخر في مستشفى السعودي الألماني بالرياض؛ فضلاً عن دخول مركز "937" بوزارة الصحة على الخط؛ لإنهاء إجراء الإحالة.

وبدأ تعاطف الطبيبين المتخصصين في جراحة السمنة، عقب نشر "سبق" مناشدة المريض، معلنين استعدادهما التام لاستقبال حالة المريض، والذي يعاني من السمنة وأمراض أخرى، أصابته وهي ارتفاع ضغط الدم وتضخم في عضلات القلب والعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين.

وأبدى الدكتور نايف العنزي، استعداده لاستقبال حالة المريض في عيادته الخاصة بالرياض، لافتاً في تصريح لـ"سبق" إلى أنه على أتم استعداد لإجراء عملية للمريض لو تطلب الأمر في أي مستشفى بمكة مجاناً؛ لكون المريض من سكان مكة المكرمة، ويصعب عليه الانتقال إلى الرياض؛ لمراجعة العيادة التي يتطلب كحد أقصى ثلاث جلسات قبل إجراء العملية.

من جانبه، كشف المريض "متعب بن عبدالقادر سليماني" لـ"سبق" أنه عقب نشر مناشدته ورده اتصال من أحد الأطباء في مجمع الملك سعود الطبي بالرياض، مبدياً موافقة المجمع على قبول الحالة شريطة عمل إحالة عن طريق صحة مكة للمجمع بحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.

ولفت إلى أن مركز خدمة "937" يعكف حالياً لإنهاء إجراء الإحالة، وعلى تواصل معه، ومن المقرر إكمال اللازم من خلال القسم المختص في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة غداً الثلاثاء.

وأشار "سليماني" إلى أنه كان يرغب في قبول علاجه بأحد مستشفيات مكة؛ لكونه من سكان العاصمة المقدسة، وقد ذهب إلى مستشفيين بالعاصمة المقدسة لعمل الإحالة التي طلبها مجمع الملك سعود الطبي بالرياض، أو الحصول على قبول في مستشفيات المنطقة؛ فيما قوبل طلبه بالرفض، على حد قوله.

وكانت "سبق" نشرت خبراً عن حالة المريض ناشد من خلاله المواطن "متعب" البالغ من العمر 41 عاماً، من سكان مكة المكرمة، وزارة الصحة، قبول حالته وعلاجه من السمنة التي تسببت في إصابته بضغط الدم وتضخم في عضلات القلب، والعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين.

وقال حينها: "أعاني منذ عامين من السمنة المفرطة التي تقارب 200 كجم، والتي بسببها أصابتني بعدة أمراض منها ارتفاع في ضغط الدم باستمرار، وتضخّم في عضلات القلب، وانزلاق في الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وآلام المفاصل، حتى أصبحت طريح الفراش وملازماً له، حيث أجد صعوبة في تنقلي من مكان إلى مكان للبحث عن المستشفيات، التي لم أحصل فيها على علاج يعيد لي حياتي". وأضاف: أن "الديون تكالبت عليه بسبب عدم قدرته على العمل، ومتزوج ولديه ابنتان بحاجة إلى الرعاية الأبوية، ولكن مرضه حال دون أن يرعاهما حق رعايتهما، وأمله في الله ثم في المسؤولين بأن يجد العلاج لحالته التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر".