لأسباب وقائية.. جولات مكثفة وإغلاق لمقاهي الشيشة في بني مالك بالطائف

تمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

أغلقت بلدية مركز القريع بني مالك، في محافظة ميسان، جميع المقاهي التي تقدم "الشيشة والمعسل"، كما كثّفت الجولات الرقابية على المطاعم، والبوفيهات، وجميع ما يتعلق بصحة المواطن؛ وذلك تمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة -حفظها الله- هذه الأيام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك لأسباب وقائية؛ وفقًا للتوجيه الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإيقاف تقديم "الشيشة والمعسل" في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.