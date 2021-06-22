الاتحاد يعود للتدريبات في يوليو المقبل .. النهائي العربي أولى المحطات

تقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدريبات في السابع من يوليو المقبل؛ حيث وضع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي برنامج العودة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

ويبدأ الاتحاد رحلة العودة من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ومن ثم الانخراط في المعسكر الخارجي.